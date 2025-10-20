Pouco depois de garantir a passagem à 4.ª eliminatória da Taça de Portugal, graças a um triunfo por 3-0 em Ançã, o Casa Pia anunciou, através de uma publicação nas redes sociais, que toda a receita de bilheteira do encontro no Complexo Desportivo de Ançã será doada ao “ferryaço”, com o intuito de ajudar na recuperação de Putra, atleta do Ançã que, a 31 de maio de 2024 , no regresso a casa com os amigos e a namorada, sofreu um grave acidente no táxi em que seguia.

“O Casa Pia AC agradece a toda a estrutura e direção do Ançã FC pela forma como nos receberam. Houve espírito de Taça!

Dar nota de que, toda a receita gerada na partida será para o Ançã FC. Putra, estamos todos contigo”, escreveu a turma de Pina Manique. Os “gansos” deram revelaram o gesto solidário, com uma fotografia na qual o CEO, Tiago Lopes, entrega uma camisola autografada pelo plantel ao presidente do”ferryaço”, João Garrido, e ao presidente da Junta de Freguesia de Ançã, Cláudio Cardoso. A camisola tem precisamente o nome de “Putra” e parte do valor será para auxílio à recuperação.

“Também fora das 4 linhas o AFC [Ançã FC], tal como as nossas gentes , soube acolher como ninguém. Impressionámos quer no acolhimento, quer nas instalações, quer nas relações humanas… E contagiámos nas relações humanas …Somos grandes”, realçou o autarca de Ançã, Cláudio Cardoso.

O acidente de maio de 2024 deixou Rodrigo Pais, conhecido no mundo do futebol por Putra, em estado crítico. Após ter estado em coma na Unidade de Cuidados Intensivas dos Hospitais da Universidade de Coimbra, com baixas hipóteses de sobrevivência, o camisola 17 do Ançã procura, através do Centro de Reabilitação Rovisco Pais, na Tocha, recuperar parte da vida que tinha antes do dia 31 de maio de 2024. A recuperação de Putra pode ser acompanhada na página do Instagram –stepbystep_17_.