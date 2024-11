Casa Museu Carlos Reis – Casal da Lagartixa aberta à comunidade

A Câmara Municipal da Lousã apresentou à comunidade a Casa Museu Carlos Reis – Casa da Lagartixa, imóvel de interesse municipal que foi alvo de obras de restauro e passa agora a integrar a rede de polos culturais do concelho.

A Casa da Lagartixa, antiga casa do pintor Carlos Reis, está agora aberta para visitas, que podem ser efetaudas por marcação. A partir de janeiro passará a integrar a programação cultural regular do Município da Lousã, privilegiando-se a interação com a comunidade educativa e em geral e a realização de residências artísticas, com o objetivo de dar a conhecer o legado de Carlos Reis.

A empreitada de restauro foi realizada no âmbito do projeto Reabilitar o “Casal da Lagartixa” – Núcleo de Pintura Serrana. Visou a reabilitação do Edifício Casal da Lagartixa – Casa Museu –, a elaboração de material documental e o desenvolvimento de um sistema multimédia de divulgação, totalizando um investimento de 236.715 euros, cofinanciado pelo PDR2020, no âmbito do DLBC Dueceira2020, com um apoio FEADER de 156.757 euros. A intervenção veio complementar o investimento anterior, que incluiu a criação do auditório, e, no futuro, será ainda reabilitado o ateliê de Carlos Reis.

