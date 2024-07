Casa dos Coutos na Mealhada transformada em alojamento de emergência social

A Casa dos Coutos, no centro da cidade da Mealhada, vai ser reabilitada e transformada em centro de alojamento de emergência social, num investimento que ascende a 700 mil euros, revelou a Câmara Municipal.

O concurso público para a criação deste alojamento de emergência social foi lançado no início da semana, com um preço base de cerca de 700 mil euros e um prazo de execução de 340 dias.

A reabilitação deste edifício municipal, situado junto ao edifício dos Paços do Concelho, será apoiada no âmbito de uma candidatura efetuada pela Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra à Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário (BNAUT).

Segundo a Câmara Municipal da Mealhada, o futuro centro de acolhimento de emergência terá capacidade para 14 pessoas, no âmbito da BNAUT, que “visa dar uma resposta estruturada e transversal para as pessoas que carecem de soluções de alojamento de emergência (devido a acontecimentos excecionais ou imprevisíveis ou a situações de risco iminente) ou de transição (situações que, pela sua natureza, necessitam de respostas de alojamento de acompanhamento antes de poderem ser encaminhadas para uma solução habitacional definitiva)”.

Este tipo de alojamento tem por objetivo a inclusão social, proteção e autonomização, o combate às desigualdades e a garantia de uma adequada proteção social face a situações de risco e emergência.

A intervenção no edifício prevê a recuperação do património e requalificação para adaptação às novas funções e ainda a criação de acessibilidade para que pessoas com mobilidade reduzida ou condicionada possam utilizar a passagem inferior ao caminho-de-ferro, no túnel atualmente existente, junto ao referido edifício.