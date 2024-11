Casa da Cultura de Oliveira do Hospital com quatro mil visitantes no primeiro mês

A Casa da Cultura César Oliveira, em Oliveira do Hospital, registou cerca de quatro mil visitantes no primeiro mês de funcionamento, depois de ter sofrido obras de remodelação, anunciou a Câmara Municipal.

“Foram contabilizados perto de quatro mil visitantes que, entre o Auditório José Carlos Alexandrino Mendes, o Welcome Center, a sala de exposições e a sala multiúsos, percorreram e conheceram o novo edifício”, destacou.

A Casa da Cultura César Oliveira foi inaugurada a 07 de outubro, data que marcou também o arranque de uma programação cultural, com a realização de espetáculos musicais e teatrais, cinema, exposições, formações e outras iniciativas.

Com pouco mais de um mês de portas abertas, trata-se de “um novo e moderno centro cultural”, que “compreendeu a remodelação da histórica Casa da Cultura César Oliveira e do emblemático Colégio Brás Garcia de Mascarenhas”.

Numa nota de imprensa enviada à agência Lusa, esta autarquia do distrito de Coimbra recorda que, logo na noite inaugural, este equipamento foi palco para a sessão solene comemorativa do Feriado Municipal de Oliveira do Hospital, no auditório com uma capacidade de 298 lugares.

“O concerto inaugural, com António Zambujo, de entrada gratuita, oferecido pelo Município de Oliveira do Hospital, marcaria o início das lotações esgotadas naquele centro cultural que procura oferecer uma programação cultural diversificada e dirigida ao público do concelho e da região”, refere.

Segundo a autarquia de Oliveira do Hospital, o cenário de casa esgotada viria a repetir-se com um segundo espetáculo, apresentado cinco dias depois: o “Resort” de Beatriz Gosta.

Naquela sala passou também o projeto pedagógico de promoção de alimentação saudável, “A Praça dos Sabores”, com três sessões repletas dirigidas aos alunos do pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico (CEB) do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital.

Destaque também para a dramatização “A Festa das Bruxas: uma história para famílias”, que esgotou a plateia na noite de 31 de outubro.

Esta dramatização tem voltado a cena para mais quatro sessões, com a presença de crianças do pré-escolar e do 1.º CEB da rede pública e privada, “sempre com o auditório repleto, ultrapassando o milhar de pessoas”.

Além desta sala de espetáculos onde já se deu também início às sessões de cinema, e da sala de exposições que receberá exposições em permanência; a sala multiúsos “tem vindo a ser procurada para diferentes iniciativas, como palestras e ações de formação”.

Já o Welcome Center é a ‘porta de entrada’ para o visitante, num espaço que pretende ser uma “sala de visitas” para quem procura o Município de Oliveira do Hospital e a região enquanto destino turístico.

“Para além do acolhimento e atendimento ao turista e visitante, esta valência disponibiliza serviços técnicos de apoio à promoção turística”, indica.

Para o presidente da Câmara Municipal, José Francisco Rolo, este moderno espaço vem reforçar que Oliveira do Hospital “é um território com centralidade, ávido de oferta cultural”.