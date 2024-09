Carro furtado encontrado submerso numa vala junto ao Choupal

Uma viatura ligeira de passageiros de marca Volkswagen foi encontrada na manhã de ontem, submersa numa vala de água junto ao Choupal. O alerta foi dado por volta do meio-dia, por um popular que passava junto ao local, na estrada do Centro Hípico.

Em declarações aos jornalistas, Jorge Carvalho, subchefe dos Bombeiros Sapadores de Coimbra (BSC), revelou que a corporação recebeu o alerta às 12H06, via GNR de Taveiro, para uma “viatura submersa na vala”.

À chegada, continuou o responsável, “a equipa de mergulho fez buscas e informou que não havia vitimas dentro ou fora da viatura”.

