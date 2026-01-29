diario as beiras
Figueira da Foz

Cargueiro que ficou sem leme ao largo da Figueira da Foz está a ser rebocado para Vigo

29 de janeiro de 2026 às 11 h10
Marine Traffic

O cargueiro Eikborg, que ficou sem leme ao largo da Figueira da Foz, já está hoje a rumar para o porto de Vigo, na Galiza, em Espanha, onde deve chegar na manhã de sexta-feira, informou à Lusa fonte da Autoridade Marítima Nacional.

“O cabo de reboque já está estabelecido [entre o rebocador norueguês e o cargueiro Eikborge] e o navio ruma agora ao porto de Vigo, onde deverá chegar entre as oito e as nove” de sexta-feira, adiantou o porta-voz da Autoridade Marítima Nacional, Ricardo Sá Granja.

Na terça-feira, o rebocador norueguês contratado para retirar o cargueiro “Eikborg” teve de fazer escala em Vigo “para abastecer uma série de coisas, nomeadamente cabos mais adequados ao resgate e houve um atraso no fornecimento de alguns materiais”, disse na quarta-feira à Lusa Eduardo Monteiro, responsável da agência de navegação Eurofoz, o agente em Portugal do armador dos Países Baixos.

Autoria de:

Agência Lusa

