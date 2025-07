Cantanhede: “Queremos que a Tocha volte a ser uma vila pacata”

As celebrações do 40.º aniversário do dia da elevação de Tocha a vila, ficaram marcadas pelo desejo do presidente desta junta de freguesia, José Manuel Cruz, de querer voltar a ver esta localidade como um região segura e pacata.

“Provavelmente, o maior problema da vila da Tocha são as abordagens ameaçadoras a que temos assistido, principalmente aos mais idosos e indefesos”, afirmou o autarca numa cerimónia realizada ontem na sede da Junta de Freguesia da Tocha.

O autarca agradeceu “a excelente cooperação que tem tido com a GNR local e regional”, porém este “é um problema que ainda está longe de estar resolvido”.

“Para grandes problemas, não há soluções simples. Todos somos poucos para manter a civilidade e acabar com as abordagens ameaçadoras”, lamentou.

