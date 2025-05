Cantanhede promove vinhos brancos, rosés e espumantes regionais no dia 17

O “Pink & White Spring Fest”, uma iniciativa dedicada aos vinhos brancos, rosés e espumantes da região da Beira Atlântico, realiza-se no dia 17 nos Paços do Concelho de Cantanhede, distrito de Coimbra.

Esta iniciativa reunirá cerca de 20 produtores locais e mais de 70 vinhos para provar, com o objetivo de reforçar a notoriedade da região de Coimbra como destino enogastronómico de excelência, posicionando a Bairrada no mapa do enoturismo.

O evento conta com a colaboração da autarquia de Cantanhede em parceria com a Associação Rota da Bairrada, a Comissão Vitivinícola da Bairrada, a Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra e o Turismo do Centro de Portugal.

Outro dos objetivos deste certame, que também promove produtos gastronómicos locais, é a dinamização do turismo em Cantanhede, fomentando o desenvolvimento económico sustentável e fortalecendo a ligação entre produtores, restauração e entidades locais.

“Aquilo que se pretende é reforçar a identidade vitivinícola do território e impulsionar o turismo e a economia local”, explicou o município de Cantanhede, salientando que esta iniciativa se destaca “pela fusão entre a tradição vinícola e a inovação, criando um ponto de encontro para produtores, apreciadores e especialistas do setor”.

A entrada é gratuita e a programação inclui ‘masterclasses’ conduzidas por Luís Lopes e animação cultural a cargo do DJ Pedro Moniz e a banda Royal Sax.

O kit de prova está disponível com um custo de oito euros e inclui copo, porta copos e um pequeno guia.