Cantanhede

Cantanhede: Orçamento de 61,2 milhões assegura novas competências

09 de dezembro de 2025 às 10 h12
DR

O Executivo Municipal de Cantanhede aprovou, por maioria, o Orçamento e as Grandes Opções do Plano para 2026, documentos que serão agora sujeitos à votação da Assembleia Municipal, no seu próximo plenário.

Foi na última reunião camarária, de 3 de dezembro, que o executivo camarário liderado por Helena Teodósio votou favoravelmente um programa orçamental que ascende a 61.213.206 euros, montante que representa um expressivo aumento de 17,63% relativamente à proposta do exercício anterior, e que corresponde, em termos absolutos, a um acréscimo de 9.174.577 euros.

No texto introdutório, a presidente da Câmara Municipal sublinha que “o maior orçamento de sempre da Câmara traduz bem a ambição com que o executivo municipal se propõe iniciar o novo mandato”.

“Este aumento reflete a consolidação de uma estratégia financeira sustentada, orientada para o reforço da capacidade de investimento municipal, sem comprometer o equilíbrio orçamental e a responsabilidade na afetação dos recursos públicos”, destaca.

Autoria de:

Dora Loureiro

