Cantanhede: Museu de Arte e do Colecionismo inaugurado pelo Presidente da República

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vem a Cantanhede, no próximo dia 29 de setembro, para presidir a sessão de inauguração do Museu de Arte e do Colecionismo de Cantanhede (MACC).

A visita de Marcelo Rebelo de Sousa é, na ótica da presidente da Câmara Municipal de Cantanhede, Helena Teodósio, “sempre um motivo de regozijo” e, nesta ocasião, a presença do Chefe de Estado, considera, “traduz a importância desta nova unidade museológica no contexto regional e nacional”.

Para além do Presidente da Repíública, a cerimóna, que tem início previsto para as 15H00, vai contar também com a presença da secretária de Estado da Cultura, Maria de Lurdes Craveiro, entre outras individualidades convidadas para o momento solene.

Espólio do médico Cândido Ferreira

A nova unidade museológica, recorda a autarquia, nasce “a partir da doação ao Município de Cantanhede, por parte do médico, político e humanista, Cândido Ferreira, de um acervo constituído por cerca de 800 mil peças reunidas em cerca de 100 coleções”.

