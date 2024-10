Cantanhede: Manter identidade da Casa Gandaresa requer incentivos

O Município de Cantanhede assinalou, na sexta-feira, o Dia Mundial do Turismo (27 de setembro) com uma conferência da professora universitária Dina Ramos.

A sessão teve como tema “O Turismo Enquanto Fator Dinamizador dos Territórios” e decorreu na Biblioteca Municipal de Cantanhede,

No centro do debate esteve o projeto Gândara Tour Sensations, “um estudo orientado para a promoção da salvaguarda do valor patrimonial de uma arquitetura tradicional que contribui para a identidade dos territórios, como é o caso da Casa Gandaresa nos Municípios de Cantanhede, Mira e Vagos”, destaca nota da Câmara Municipal de Cantanhede.

O vice-presidente da Câmara Municipal(CM) de Cantanhede, Pedro Cardoso, abriu a sessão. O autarca enalteceu a iniciativa da equipa de turismo da autarquia, tendo destacado “a pertinência do tema da conferência neste tempo em que estamos confrontados com a necessidade de refletir sobre o nosso território e o seu carácter diferenciador”.

“Num mundo cada vez mais globalizado, temos de saber mobilizar e gerir potencialidades e recursos locais”, assumiu Pedro Cardoso, que relembrou que “Cantanhede dispõe de um elevado potencial turístico nas suas três regiões naturais – a Gândara, a Bairrada e o Baixo Mondego – cuja riqueza e diversidade são extraordinárias”.

Há 1493 Casas Gandaresas no município

O autarca abordou também a importância do projeto Gândara Tour Sensations, sublinhando que “a Casa Gandaresa não é apenas arquitetura que queremos preservar pelo seu valor patrimonial é, também, e sobretudo, um importante fator da identidade das nossas comunidades”, enalteceu.

Dina Ramos fez depois uma exposição dos pilares do trabalho que coordenou com o professor Carlos Costa, da Universidade de Aveiro, no âmbito do qual se procedeu “à identificação de 3.642 casas gandaresas com potencial para serem recuperadas, das quais 1.493 só no concelho de Cantanhede”, revelou.

