Cantanhede Innovation Days quer ideias para mitigar problemas de saúde

O auditório do Museu da Pedra acolheu, na quarta-feira, a primeira jornada dos Cantanhede Innovation Days. Com a participação de mais 60 estudantes, investigadores e pós-doutorados de várias áreas do conhecimento, o evento pretende fomentar o “desenvolvimento de ideias inovadoras para resolver problemas de saúde reais”, destaca a Câmara de Cantanhede.

Organizada pela Unidade R&D International Networks da Universidade de Coimbra (UC), em parceria com o Biocant- Associação de Transferência de Tecnologia, o CNC -Centro de Neurociências e Biologia Celular da UC, o Hospital Arcebispo João Crisóstomo e o Hospital Rovisco Pais, a iniciativa integra o programa europeu EIT Health.

