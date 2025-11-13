diario as beiras
Cantanhede

Cantanhede: Estrada submersa em Murtede cortada ao trânsito

13 de novembro às 12 h21
Junta de Freguesia de Meruge
A estrada que faz a ligação entre Murtede e Silva, no concelho de Cantanhede, ficou submersa, levando ao seu corte, face à forte precipitação que se tem afetado a região e o país nas últimas horas.
Em publicação nas redes sociais, a Junta de Freguesia de Meruge informou que “devido à intensa chuva que tem caído nas últimas horas, encontra-se cortada ao trânsito a via que faz a ligação entre Murtede e a Silvã, dado que a estrada está submersa”.
A junta deixa ainda o aviso à população “para evitar colocar-se em perigo e utilizar vias alternativas”

Autoria de:

Igor Moita

13 de novembro

Cantanhede: Estrada submersa em Murtede cortada ao trânsito
13 de novembro

O Vale onde o futuro já começou
13 de novembro

Professores d(n)o futuro
13 de novembro

Do saber ao fazer… com sabedoria!

