Cantanhede: Enchentes na cidade e na praia marcam noite de Fim de Ano

Milhares de pessoas passaram pela Praça Marquês de Marialva na noite de fim de ano em Cantanhede. Organizada pela União das Freguesias de Cantanhede e Pocariça, com o apoio da Câmara Municipal, a festa de Fim de Ano foi repleta de animação, música e alegria. A Praia da Tocha também um local de concentração para as pessoas.

No coração de Cantanhede (Praça Marquês de Marialva), milhares de atuação vibraram com a atuação do Grupo Vibe seguido do tradicional fogo-de-artifício quando soaram as 12 badaladas.

Frio não foi impedimento

De seguida, o frio não impediu a multidão de continuar aproveitar a noite, ao som dos DJ É2Much e Rheitor.

