Cantanhede: Emoção e desporto marcam homenagem a Paulo Oliveira

A PRODESCO – Associação Desportiva de Covões, no concelho de Cantanhede, prestou, ontem, uma simbólica mas emotiva homenagem a Paulo Oliveira, falecido em setembro do ano passado, aos 65 anos.

A iniciativa contou com um jogo de futsal entre os antigos atletas da PRODESCO – Associação Desportiva de Covões e o Núcleo de Veteranos da Associação Académica de Coimbra, no pavilhão da PRODESCO.

Nas palavras de Pedro Veríssimo, atual presidente da PRODESCO, emocionado, referiu que esta “é uma homenagem justa a um homem que foi incansável no seu associativismo, na sua vontade de ajudar a freguesia dos Covões e as suas gentes”.

“Um ano difícil para nós”

AO DIÁRIO AS BEIRAS, Pedro Veríssimo assume que “este último ano foi extremamente difícil com a partida precoce do Paulo”.

“Ele era o responsável pela parte administrativa, pelo que, com a sua partida cedo demais, tivemos de nos reinventar e restruturar”, sublinhou.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do dia 09/06/2025 do DIÁRIO AS BEIRAS