Cantanhede: Contentor na rua dos Bombeiros Voluntários para a reciclagem de cápsulas de café

A instalação de um contentor exclusivo para a deposição de cápsulas de café usadas, na rua dos Bombeiros Voluntários, em Cantanhede, vai ser uma realidade já no próximo mês de junho.

Um projeto inovador na região, desenhado pelo município de Cantanhede e pela empresa INOVA-EM, que visa “reforçar o compromisso ambiental e promover a economia circular”.

“Este contentor irá permitir que os munícipes tenham um local específico e de fácil acesso para depositarem este resíduo, que habitualmente acaba por ter um destino incorreto”, refere a autarquia num comunicado enviado ao DIÁRIO AS BEIRAS.

A recolha e o posterior encaminhamento das cápsulas para valorização serão igualmente assegurados pela empresa municipal.

As cápsulas serão recicladas de acordo com os seus componentes — plástico, alumínio, papel e borras de café —, através da parceria com a Bio4Plas, empresa certificada na separação e reciclagem dos componentes das cápsulas, instalada na zona industrial de Cantanhede.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do dia 13/05/2025 do DIÁRIO AS BEIRAS