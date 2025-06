Cantanhede: Comunhão de gerações na Feira do Bolo de Ançã

O Terreiro do Paço, em Ançã, recebeu no fim de semana (sábado e domingo) miúdos e graúdos no âmbito da 22.ª edição da Feira do Bolo de Ançã. Tradição da profissão de boleiro/a está assegurada nesta freguesia de Ançã, pelo entusiasmo visível nas crianças quando confecionam esta iguaria local.

O Atelier para Crianças era provavelmente o stand mais animado do recinto da Feira do Bolo de Ançã. Os mais jovens meteram as mãos na massa e de forma lúdica e divertida aprenderam a cozinhar o Bolo de Ançã.

“Possibilitámos às crianças que mexessem na massa, não tanto com o intuito de perceberem como se faz o bolo, até porque eram muito novas, e o que mais interessou é que tivessem um momento de diversão”, afirmou o presidente da AVANÇA – Associação para o Desenvolvimento e Promoção da Qualidade de Vida do Meio Rural de Ançã, João Parreiral.

Esta associação organizadora do certame desde a sua primeira edição, assegurou em 2025 a presença de nove boleiras e nove artesãos que promoveram a gastronomia, o artesanato e a cultura de Ançã.

