Cantanhede: Brinde de espumante abriu a Expofacic, mas setor vinícola regional é preocupação

O resultado de quase um ano de trabalho na preparação da 33.ª edição da Expofacic teve, ao fim da tarde de ontem, a sua primeira expressão no terreno, com a inauguração do certame que se prolonga até 10 de agosto.

Com a presença do ministro da Agricultura e Mar, José Manuel Fernandes, na inauguração, a presidente do Município de Cantanhede, Helena Teodósio, disse que o certame é “um exemplo de dinamismo territorial, de envolvimento comunitário e de capacidade organizativa”.

Aproveitando a presença do ministro, a autarca confessou que “no centro das nossas preocupações está a situação do setor vitivinícola, tanto mais que estamos no concelho com maior área de vinha da Bairrada e que é o maior produtor nesta Região Demarcada”.

A autarca manifestou “o desejo de que o Governo agilize os meios e as condições tendentes a mitigar o impacto económico de um entrave à exportação” como é o caso das tarifas do EUA.

José Manuel Fernandes respondeu que “não vamos desistir do mercado americano, mas “vamos reforçar as exportações para o Brasil e abrir o mercado do Canadá”.

