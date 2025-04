Cantanhede: Bolo de Ançã retoma o lugar como rei da feira este fim de semana

Os paladares mais exigentes voltam a ter motivo de consolo durante o fim de semana no Terreiro do Paço, em Ançã. A 22.ª edição da Feira do Bolo de Ançã decorre sábado e domingo e tem na afamada iguaria a “estrela” do evento.

“As expetativas são sempre altas. O Bolo de Ançã é um produto muito atrativo e reconhecido”, assumiu, ao DIÁRIO AS BEIRAS, o presidente da Junta de Freguesia de Ançã, Cláudio Cardoso.

A organização envolve a AVANÇA-Associação para o Desenvolvimento e Promoção do Meio Rural de Ançã, a Associação de Boleiras/Boleiros do Bolo de Ançã e a Junta de Freguesia de Ançã, contando com o apoio da Câmara Municipal de Cantanhede.

“As primeiras 20 edições foram feitas com a AVANÇA, a partir daí a organização passou a ser tripartida. Juntos conseguimos fazer melhor e ir mais longe”, reiterou o autarca.

Pode ler a notícia completa na edição impressa do dia 30/04/2025 do DIÁRIO AS BEIRAS