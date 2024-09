Cantanhede: Aprovada proposta de manutenção da taxa de IMI

O executivo de Cantanhede aprovou a proposta de manutenção, para 2025, do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) em 0,38%, assim como a aplicação do designado IMI Familiar.

O IMI familiar é destinado para os agregados familiares com dependentes a cargo, prevendo a redução em função do agregado familiar e mantendo-se nos 30 euros nas famílias com um dependente, 70 euros com dois dependentes e 140 euros com três ou mais dependentes.

Na proposta da presidente da autarquia, Helena Teodósio, pode ler-se que “não se afigura prudente” reduzir ainda mais a taxa deste imposto “face à progressiva diminuição das receitas dos municípios e, por outro lado, ao aumento dos encargos inerentes à crescente assunção de competências transferidas da Administração Central, sem esquecer a necessidade de garantir um autofinanciamento que permita obter fundos comunitários para novos projetos”.

“Ao manter a taxa fixa de IMI em 0,38% (quando a taxa máxima admitida por lei é de 0,45%), a Câmara Municipal de Cantanhede está a abdicar de uma receita anual de quase 1,35 milhões de euros, a que se somam cerca de 140 mil euros pelos benefícios para os agregados familiares com dependentes”, aponta o município.

