Cantanhede: 3,5 milhões para a 2ª fase da intervenção na Secundária Lima-de-Faria

O Executivo Municipal de Cantanhede deliberou aprovar, na última reunião camarária, a abertura do procedimento concursal para a 2.ª fase da requalificação e modernização da Escola Secundária Lima-de-Faria. A intervenção tem um custo estimado superior a 3,5 milhões de euros.

Recorde-se que neste momento está em curso a 1.ª fase da obra, que incide numa intervenção de fundo nas salas de aula e laboratórios e no bloco polivalente, tendo em vista a reorganização funcional dos espaços.

Já a 2.ª fase de intervenções, cujo concurso público avança agora, visa essencialmente a reabilitação dos edifícios das oficinas e do pavilhão gimnodesportivo e bem assim dos arranjos exteriores da escola, para desta forma dotar o espaço de condições de utilização mais capazes de responder às necessidades atuais e futuras de toda a comunidade escolar.

