Canoagem: “Todo o trabalho e dedicação tem vindo a ser recompensado”

Uma prata a solo, um ouro em C2. Qual é o balanço que faz da sua prestação em Montemor-o-Velho?

Faço um balanço bastante positivo, depois de uma época exigente e dura.

O que significa para a Inês a conquista destas duas medalhas no Mundial Universitário?

Significa que todo o trabalho e dedicação à canoagem e aos estudos, durante estes anos, tem vindo a ser recompensados.

É natural de Esposende, estuda no IP Coimbra, passa algum tempo em Montemor-o-Velho. Como gere esta vida marcada por várias viagens?

Fazendo parte da residência universitária de canoagem, desde 2018.Desloco-me de carro entre Montemor-o-Velho e Coimbra em tempo de aulas e, alguns fins de semana, vou a casa, em Fão.

Quais são os “truques” da Inês para conjugar a vida de atleta federada com a vida académica?

Conciliar os estudos, com o alto rendimento é extremamente difícil.Temos que abdicar de muita coisa como família, amigos, lazer. Temos que ser muito organizados, para não desperdiçar tempo que nos possa fazer falta nos estudos, treinos ou mesmo para o descanso necessário. O que torna esta tarefa mais fácil é ajuda dos treinadores, que organizam os treinos e nos acompanham, independente da hora a que for preciso, e dos professores, que têm sempre o cuidado de nos ajudarem a recuperar os conteúdos que perdemos quando estamos fora por estágios e competições.

Está a tirar a licenciatura em Fisioterapia. O que a atrai nessa área?

Poder ajudar as pessoas a ter melhor qualidade de vida e a partilha de histórias de superação.

