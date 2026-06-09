Canoagem: Quase 600 atletas de 39 países no Europeu em Montemor
Cerca de seis centenas de atletas de 39 países vão disputar, no Centro Náutico de Montemor-o-Velho, de 11 a 14 de junho, os Campeonatos da Europa de canoagem de velocidade, paracanoagem e masters – provas que, pela primeira vez, vão contar para o ranking de apuramento para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos.
A realização do evento em Montemor-o-Velho, recorde-se, esteve seriamente comprometida, na sequência dos graves danos que o centro náutico registou com as cheias de janeiro/fevereiro.
Na apresentação das provas, tanto o autarca montemorense, José Veríssimo, como o presidente da Federação Portuguesa de Canoagem, Ricardo Machado, fizeram questão de sublinhar o esforço comum, fortemente respaldado pelo apoio do Governo e do IPDJ, para que estejam garantidas “as condições mínimas” exigíveis.
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