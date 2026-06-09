Canoagem: Quase 600 atletas de 39 países no Europeu em Montemor

Repórter Coordenador CPJ 1602 Jornalista Diário As Beiras desde 1990 Nascido em Seia em agosto de 1962. Reside...

Cerca de seis centenas de atletas de 39 países vão disputar, no Centro Náutico de Montemor-o-Velho, de 11 a 14 de junho, os Campeonatos da Europa de canoagem de velocidade, paracanoagem e masters – provas que, pela primeira vez, vão contar para o ranking de apuramento para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos.

A realização do evento em Montemor-o-Velho, recorde-se, esteve seriamente comprometida, na sequência dos graves danos que o centro náutico registou com as cheias de janeiro/fevereiro.

Na apresentação das provas, tanto o autarca montemorense, José Veríssimo, como o presidente da Federação Portuguesa de Canoagem, Ricardo Machado, fizeram questão de sublinhar o esforço comum, fortemente respaldado pelo apoio do Governo e do IPDJ, para que estejam garantidas “as condições mínimas” exigíveis.

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