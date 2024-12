Campeonatos Nacionais de estrada juntam mais de mil atletas na Figueira da Foz

Os Campeonatos Nacionais de estrada, prova de 10 quilómetros que se realiza em 04 de janeiro na Figueira da Foz, deverão juntar mais de mil atletas, admitiu hoje a Federação Portuguesa de Atletismo (FPA), na apresentação da competição.

A competição será disputada ao início da noite do primeiro sábado de janeiro, num percurso urbano, rápido e suscetível de resultar em boas marcas, entre a vila de Buarcos e a zona ribeirinha e comercial da Figueira da Foz.

Na sessão de apresentação da corrida, que consagra campeões nacionais de estrada seniores masculinos e femininos, individualmente e por equipas, mas também atletas sub-23 e sub-20, o presidente da FPA, Domingos Castro, disse que a instituição que lidera “está muito grata” às câmaras municipais pelo apoio que dão à divulgação da modalidade nos seus territórios.

“Temos a Câmara da Figueira da Foz como uma amiga da federação”, referiu Domingos Castro, dirigindo-se ao presidente da autarquia local, Pedro Santana Lopes.

Na resposta, o autarca, apesar de afirmar que não gosta de tomar decisões que se prolonguem além do seu mandato (que termina em finais de 2025), anunciou que os Campeonatos Nacionais de estrada vão manter-se na Figueira da Foz até 2029, ou seja, mais quatro edições além da que foi hoje apresentada.

“Fica o compromisso até final da década”, sublinhou Santana Lopes, que, aos jornalistas, indicou que esta decisão terá a unanimidade das forças políticas locais.

Na mesma ocasião, foi apresentada a Corrida dos Reis, que decorrerá no mesmo percurso de 10 quilómetros dos campeonatos nacionais, realizando-se praticamente em simultâneo com a prova federada, numa organização da Junta de Freguesia de Buarcos e São Julião em parceria com a Associação Desportiva Quatro Estações.

O município da Figueira da Foz paga diretamente 20 mil euros à FPA para receber, em 2025, os Campeonatos Nacionais de estrada, a que acrescem os apoios logístico e de pagamento do policiamento, o que representa, segundo dados da autarquia hoje avançados, um financiamento total de cerca de 25 mil euros.

Já a Corrida dos Reis custa à junta de freguesia cerca de seis mil euros, sendo que metade desta verba é suportada por um patrocínio do Casino Figueira.

Druante a prova, segundo o vereador Manuel Domingues, o tráfego automóvel será canalizado “por fora” da cidade, a leste e a norte, pela rodovia urbana, estando o percurso da competição interdito à circulação de viaturas.