A Universidade de Coimbra (UC) apresentou, ontem, na Biblioteca Geral da UC, a plataforma digital “Camões Lab”, um projeto que pretende agregar, validar, experimentar e partilhar a obra de Luís de Camões.

A plataforma pretende agregar os recursos dispersos da obra de Camões, validar com critérios científicos, literários e artísticos toda a informação disponível no “Camões Lab”. Quer inovar a nível editorial, pedagógico e tecnológico e partilhar, numa lógica de ciência aberta, os atuais e novos conteúdos associados ao poeta.

A apresentação contou com a presença da ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, do secretário de Estado da Cultura, Alberto Santos, do reitor da UC, Amílcar Falcão, do vice-reitor para a Cultura, Comunicação e Ciência Aberta, Delfim Leão, e do diretor da Biblioteca Geral da UC, Manuel Portela.

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