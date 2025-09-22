O Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital (distrito de Coimbra) agendou, para o dia 26 de setembro, a Caminhada da Empatia, uma atividade integrada na Semana Europeia do Desporto na Escola e no âmbito do Projeto Empatia – Educação para a Mudança com Paz, Aceitação, Tolerância, Inclusão e Amor.

Organizada pelo Grupo de Educação Física, em parceria com o Serviço de Psicologia e Orientação e o Gabinete de Intervenção Social, a caminhada terá um percurso circular, com início e fim na escola sede do Agrupamento de Escolas, passando pelo Largo Ribeiro do Amaral, onde será dinamizada uma atividade simbólica.

Segundo a organização, o momento simbolizará o arranque do projeto Empatia, que pretende “envolver toda a comunidade em torno de valores fundamentais para uma convivência saudável”.