Camila Rebelo quarta nos 200 costas dos Jogos Mundiais Universitários

A nadadora portuguesa Camila Rebelo foi hoje quarta classificada na final dos 200 metros costas dos Jogos Mundiais Universitários, em Berlim, ficando à porta de um terceiro pódio neste evento e a um centésimo do recorde nacional.

A vigente campeã da Europa de elite da distância nadou a distância em 2.08.96 minutos, a um centésimo do recorde nacional que já lhe pertence, em final dominada pela norte-americana Leah Shackley, com 2.05,99.

Outra norte-americana, Helen Noble, ficou com a prata (2.07,82), enquanto a sul-coreana Eunji Lee ‘roubou’ o lugar no pódio à lusa, com 2.08,29 de marca.

Rebelo, de 22 anos, prepara aqui os Mundiais de natação em Singapura, que arrancam daqui a uma semana, e procurava um terceiro pódio em Jogos Mundiais Universitários, depois de duas pratas em 2023, em Chengdu, nos 100 e 200 costas.

Ainda na natação, Francisca Martins apurou-se hoje para a final dos 800 livres, no sábado, com o sétimo melhor registo, 8.38,13 minutos, batendo o recorde nacional universitário.

Gustavo Carvalhais foi 23.º entre os 58 que disputaram os 200 metros livres, com 1.50.32 de marca, recorde nacional universitário.

A seleção masculina de voleibol bateu a Austrália por 25-16, 21-25, 19-25, 25-23 e 20-18, recuperando da derrota com o Brasil (3-1), e vai jogar com Taiwan no sábado, no Grupo A.

Na estreia do basquetebol, derrota expressiva da seleção feminina na ‘poule’ D com a China, por 88-56, sendo que a próxima ronda é no sábado frente ao Chile, derrotado pela Roménia (64-60).

Na ginástica rítmica, Joana Pinheiro (96.150 pontos) e Clara Paiva (86.300) não avançaram para as finais.

Ainda hoje, a equipa nacional foi recebida pelo município de Essen, com a embaixadora de Portugal na Alemanha, Madalena Fischer, e o secretário de Estado do Desporto, Pedro Dias, presentes numa cerimónia em que a campeã olímpica Rosa Mota ‘animou’ os desportistas portugueses em prova.