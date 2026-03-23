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Coimbra

Câmara transfere mais de 2,7 milhões para as freguesias

23 de março de 2026 às 08 h01
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A câmara municipal analisa esta tarde, na reunião do Executivo, um conjunto de propostas que visam reforçar a delegação de competências nas freguesias e uniões de freguesias, num investimento global superior a 2,7 milhões de euros.

Em causa está a aprovação de vários contratos interadministrativos plurianuais, que abrangem áreas como obras, apoio ao funcionamento e manutenção de espaços verdes em escolas e centros de saúde, consolidando o modelo de gestão de proximidade adotado pelo município.

Entre as medidas em análise destaca-se a proposta de aprovação do contrato interadministrativo de delegação de competências para o quadriénio 2026–2029. Este instrumento prevê a transferência de responsabilidades na área das obras e infraestruturas municipais, incluindo intervenções na rede viária, reabilitação de equipamentos, arranjos exteriores, parques infantis e abrigos de passageiros.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Patrícia Cruz Almeida

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