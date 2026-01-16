“O incumprimento, por parte do proprietário, das determinações legais e administrativas notificadas pelo Município” conduziu a que a Câmara de Coimbra tenha tomado posse administrativa de um edifício devoluto na Baixa, após derrocada do mesmo.

Trata-se de um prédio devoluto situado na Rua da Fornalhinha, por trás do Salão Brazil, na Baixa, que, na sequência de uma derrocada parcial – ocorrida no início de dezembro de 2025 – afetou prédios contíguos e obrigou ao realojamento de 14 pessoas.

Proprietário notificado

A decisão do município agora anunciada resulta do incumprimento, por parte do proprietário, mesmo depois de notificado e de sucessivas diligências técnicas e inspeções realizadas no local.

