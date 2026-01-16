diario as beiras
Coimbra

Câmara toma posse administrativa da casa que ruiu na Baixa da cidade

16 de janeiro de 2026 às 12 h22
0 comentário(s)

“O incumprimento, por parte do proprietário, das determinações legais e administrativas notificadas pelo Município” conduziu a que a Câmara de Coimbra tenha tomado posse administrativa de um edifício devoluto na Baixa, após derrocada do mesmo.
Trata-se de um prédio devoluto situado na Rua da Fornalhinha, por trás do Salão Brazil, na Baixa, que, na sequência de uma derrocada parcial – ocorrida no início de dezembro de 2025 – afetou prédios contíguos e obrigou ao realojamento de 14 pessoas.

Proprietário notificado
A decisão do município agora anunciada resulta do incumprimento, por parte do proprietário, mesmo depois de notificado e de sucessivas diligências técnicas e inspeções realizadas no local.

Notícia completa nas edições impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS assinaturas@asbeiras.pt

Autoria de:

António Rosado

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

16 de janeiro

Assembleia Municipal aprova orçamento 260ME para Coimbra em 2026
16 de janeiro

Região de Coimbra afirma-se como região metropolitana
16 de janeiro

Detetada descarga ilegal de efluentes suinícolas
16 de janeiro

Tábua apoia financeiramente pastores pelas ovelhas mortas por animais errantes

Coimbra

Coimbra
16 de janeiro às 18h00

Assembleia Municipal aprova orçamento 260ME para Coimbra em 2026

0 comentário(s)
CoimbraLeiria
16 de janeiro às 15h22

Relação reduz e suspende prisão a funcionário da Câmara de Pedrógão Grande que desviou dinheiro

0 comentário(s)
Cast. BrancoCoimbraGuardaLeiriaViseu
16 de janeiro às 12h40

Incêndios: Pagos 7,2 ME a agricultores do Centro com metade das candidaturas por analisar

0 comentário(s)