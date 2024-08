Câmara recolhe provas para identificar infratores do lixo no iParque

A Câmara de Coimbra esteve ontem a recolher indícios no Coimbra iParque para identificar infratores que têm depositado ilegalmente mais de 15 toneladas de lixo naquela zona.

Ontem, elementos do Departamento de Ambiente e Sustentabilidade, juntamente com a Polícia Municipal, estiveram a recolher “indícios, que vão permitir identificar mais de uma dezena de prevaricadores (empresas e particulares), para posterior levantamento de autos”, afirmou a Câmara de Coimbra, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Nos últimos dias, surgiram nas redes sociais várias fotografias de lixo amontoado junto ao iParque, parque tecnológico situado em Antanhol.

| Leia a notícia completa na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS