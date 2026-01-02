A Câmara de Tábua está a realizar obras de drenagem de águas pluviais, na localidade do Coito, em Midões, para colmatar um problema que afetava constantemente o local, através de um investimento de cerca de 100 mil euros.

Na localidade, “havia sempre algumas restrições de água, que estava a tirar o alcatrão constantemente e também com uma zona em que não havia escoamento”, disse hoje o presidente da autarquia, Ricardo Cruz.

Esta é “uma obra também muito ambicionada pela população”, declarou o autarca à agência Lusa.