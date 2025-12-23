diario as beiras
Penacova

Câmara de Penacova aprova orçamento de 36,9 milhões de euros para 2026

23 de dezembro de 2025 às 18 h46
DR

A Câmara de Penacova, liderada pelo PSD, aprovou na segunda-feira o orçamento municipal para 2026, de 36,9 milhões de euros (ME), com a abstenção dos vereadores do PS.

O documento aprovado na segunda-feira “é um orçamento ambicioso e, ao mesmo tempo, equilibrado, que dá continuidade às grandes obras em curso financiadas pelo PRR [Plano de Recuperação e Resiliência] e PT2030”, afirmou o presidente da Câmara de Penacova, Álvaro Coimbra (PSD), citado em nota de imprensa.

O orçamento para 2026 prevê várias obras financiadas pelo PRR, “em áreas como a educação, saúde e habitação”, afirmou o município de Penacova, onde o PSD tem a maioria quer na Câmara Municipal quer na Assembleia.

