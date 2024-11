Câmara de Mortágua exige reposição do normal funcionamento da radiologia

A Câmara Municipal de Mortágua exige a reposição urgente do normal funcionamento do equipamento de radiologia da Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP), que está há dois anos a necessitar de manutenção.

O executivo camarário decidiu subscrever uma moção, aprovada por unanimidade na Assembleia Municipal, na qual é referido que o equipamento “já não funciona há cerca de dois anos, por ter deixado de ser assegurada a sua manutenção e conservação, que é da responsabilidade do Ministério da Saúde, apesar de haver uma técnica de raio-X” a ele adstrita.

Segundo a autarquia, devido ao não funcionamento desse equipamento, os doentes têm de se deslocar “à urgência do hospital de Tondela ou dos serviços do Centro Hospitalar dos HUC (Hospitais da Universidade de Coimbra), por meios próprios ou de ambulância”.

“Para além dos incómodos e custos que tais deslocações acarretam para os utentes do concelho, tal situação contribui ainda para a sobrelotação destes serviços de urgência, com os riscos acrescidos de contacto com outros pacientes com sintomatologias graves, e, eventualmente, infetocontagiosas”, alerta.

A moção lembra que a população do concelho de Mortágua, no distrito de Viseu, “é maioritariamente idosa e com pensões/reformas baixas, representando tais deslocações um encargo adicional nos seus parcos recursos económicos, que poderia ser evitado”.

“Os concelhos do interior têm sido objeto de uma paulatina, mas constante, perda de serviços públicos e valências, que inexoravelmente leva à deterioração das condições de vida das populações, e contribui decisivamente para o fenómeno da emigração (para o litoral ou para o estrangeiro), pelo que se exige uma solução definitiva para esta situação”, acrescenta.

Além da regularização do funcionamento do serviço de radiologia, a Câmara pede ainda à tutela “que tome, com a maior urgência, as medidas necessárias para que o mais rapidamente seja reposta a normalidade do horário de funcionamento do Centro de Saúde de Mortágua, considerando que se já se encontra completo o mapa de médicos”, não se justificando, por isso, o encerramento à hora do almoço e o fecho às 17:00.

A autarquia quer também que sejam tomadas, “com a maior urgência possível, as medidas necessárias para que o mais rapidamente seja reposta a normalidade do funcionamento em pleno da Extensão de Saúde de Espinho, com um horário de atendimento adequado às necessidades existentes”.

“Que essa normalidade não seja apenas conjuntural, devendo, por isso, desencadear todos os procedimentos para que o problema seja definitivamente resolvido, nomeadamente com a estabilização e reforço do quadro pessoal médico, técnico e administrativo no Centro de Saúde”, acrescenta.