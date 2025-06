Câmara de Miranda do Corvo consigna requalificação do Centro de Saúde por 4,4 ME

A Câmara de Miranda do Corvo, no distrito de Coimbra, consignou a empreitada de requalificação do Centro de Saúde por 4,4 milhões de euros (ME), com financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Em comunicado, a autarquia adiantou que a intervenção tem por objetivo corrigir diversas patologias no imóvel, dotar o edifício e respetivo logradouro de uma adequada organização espacial e funcional responder aos atuais requisitos de conforto térmico.

Os trabalhos, com um prazo de execução de 455 dias, vão ser realizados por duas fases, para não prejudicar o funcionamento normal da unidade de saúde, sendo que a primeira intervenção será na ala norte (antigo internamento) e só depois na zona mais frontal.