A Câmara de Coimbra vota na sexta-feira um orçamento de 260,1 milhões de euros (ME), que pretende afirmar o concelho a “nível nacional e internacional, num contexto marcado por condicionantes financeiras e elevada incerteza externa”.

No primeiro orçamento sob gestão da nova presidente, Ana Abrunhosa destaca-se o “objetivo central de melhorar a qualidade de vida dos munícipes e tornar Coimbra um território mais atrativo para viver, estudar, trabalhar, criar família e envelhecer com dignidade”.

“A aposta recai em áreas consideradas estruturantes, como a educação, ação social, habitação, mobilidade, desenvolvimento económico, cultura e coesão territorial, com especial atenção ao apoio ao rendimento disponível das famílias, através da redução dos custos associados à habitação e à educação”, refere a Câmara, numa nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Coimbra, ainda de acordo com a nota, “dispõe de ativos diferenciadores, como o ensino superior de excelência, os centros hospitalares, a investigação, o património cultural e a localização geográfica central, identificando, no entanto, como desafio crítico a perda de jovens e de população ativa, fator determinante para o futuro do concelho”.

“Neste contexto, as GOP [Grandes Opções do Plano] para 2026 apontam para uma estratégia orientada para a atração de investimento, a valorização do conhecimento e a consolidação do tecido empresarial, assumindo a ambição de afirmar Coimbra como um centro competitivo e inovador, capaz de gerar emprego qualificado e riqueza para o concelho”.

O Orçamento da Câmara Municipal de Coimbra para 2026 ascende a 260.065.107 euros, integrando 178.488.499 euros de receitas correntes e 73.170.409 euros de receitas de capital, bem como 155.865.369 euros de despesas correntes e 96.471.653 euros de despesas de capital.

A Câmara sublinha que a Ação e Habitação Social representam a maior fatia das GOP, com cerca de 45,3 ME, “refletindo o investimento em habitação pública e em respostas sociais, muitas delas enquadradas em programas cofinanciados”.

Para Educação e Saúde destinam-se 35,9 milhões de euros, integrando despesas de funcionamento, investimentos na rede escolar e projetos educativos estruturantes.

A autarquia liderada por Ana Abrunhosa (coligação liderada pelo PS, com Livre e PAN) dota a área da Mobilidade, Trânsito e Transportes com 22,9 ME, havendo ainda destaque para o investimento no Espaço Público e o Ambiente e Sustentabilidade, para uma “aposta numa cidade mais qualificada, verde e resiliente, com investimentos na requalificação urbana, em espaços verdes e azuis, na economia circular e na adaptação às alterações climáticas”.

Cultura e Turismo vão trabalhar com 19,5 ME e, no Desenvolvimento Económico, releva-se a importância da “inovação, o empreendedorismo e a criação de condições para a instalação de empresas, enquanto o apoio às Juntas e Uniões de Freguesia reflete a aposta na proximidade e na coesão territorial”.

É um orçamento, de acordo com a Câmara, que aponta “claramente um horizonte de médio e longo prazo, com uma visão de Coimbra como cidade inovadora, inclusiva, competitiva e com oportunidades para todas as gerações”.

A Câmara de Coimbra é liderada pela Coligação Avançar Coimbra (presidente e quatro vereadores). A Coligação Juntos Somos Coimbra – (PPD/PSD, CDS-PP, IL, NC, PPM, VP e MPT) tem igualmente cinco vereadores e o Chega tem um.