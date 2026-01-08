diario as beiras
Coimbra

Câmara de Coimbra vota na sexta-feira orçamento de 260 milhões de euros

08 de janeiro de 2026 às 21 h00
0 comentário(s)
Arquivo

A Câmara de Coimbra vota na sexta-feira um orçamento de 260,1 milhões de euros (ME), que pretende afirmar o concelho a “nível nacional e internacional, num contexto marcado por condicionantes financeiras e elevada incerteza externa”.

No primeiro orçamento sob gestão da nova presidente, Ana Abrunhosa destaca-se o “objetivo central de melhorar a qualidade de vida dos munícipes e tornar Coimbra um território mais atrativo para viver, estudar, trabalhar, criar família e envelhecer com dignidade”.

“A aposta recai em áreas consideradas estruturantes, como a educação, ação social, habitação, mobilidade, desenvolvimento económico, cultura e coesão territorial, com especial atenção ao apoio ao rendimento disponível das famílias, através da redução dos custos associados à habitação e à educação”, refere a Câmara, numa nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Coimbra, ainda de acordo com a nota, “dispõe de ativos diferenciadores, como o ensino superior de excelência, os centros hospitalares, a investigação, o património cultural e a localização geográfica central, identificando, no entanto, como desafio crítico a perda de jovens e de população ativa, fator determinante para o futuro do concelho”.

“Neste contexto, as GOP [Grandes Opções do Plano] para 2026 apontam para uma estratégia orientada para a atração de investimento, a valorização do conhecimento e a consolidação do tecido empresarial, assumindo a ambição de afirmar Coimbra como um centro competitivo e inovador, capaz de gerar emprego qualificado e riqueza para o concelho”.

O Orçamento da Câmara Municipal de Coimbra para 2026 ascende a 260.065.107 euros, integrando 178.488.499 euros de receitas correntes e 73.170.409 euros de receitas de capital, bem como 155.865.369 euros de despesas correntes e 96.471.653 euros de despesas de capital.

A Câmara sublinha que a Ação e Habitação Social representam a maior fatia das GOP, com cerca de 45,3 ME, “refletindo o investimento em habitação pública e em respostas sociais, muitas delas enquadradas em programas cofinanciados”.

Para Educação e Saúde destinam-se 35,9 milhões de euros, integrando despesas de funcionamento, investimentos na rede escolar e projetos educativos estruturantes.

A autarquia liderada por Ana Abrunhosa (coligação liderada pelo PS, com Livre e PAN) dota a área da Mobilidade, Trânsito e Transportes com 22,9 ME, havendo ainda destaque para o investimento no Espaço Público e o Ambiente e Sustentabilidade, para uma “aposta numa cidade mais qualificada, verde e resiliente, com investimentos na requalificação urbana, em espaços verdes e azuis, na economia circular e na adaptação às alterações climáticas”.

Cultura e Turismo vão trabalhar com 19,5 ME e, no Desenvolvimento Económico, releva-se a importância da “inovação, o empreendedorismo e a criação de condições para a instalação de empresas, enquanto o apoio às Juntas e Uniões de Freguesia reflete a aposta na proximidade e na coesão territorial”.

É um orçamento, de acordo com a Câmara, que aponta “claramente um horizonte de médio e longo prazo, com uma visão de Coimbra como cidade inovadora, inclusiva, competitiva e com oportunidades para todas as gerações”.

A Câmara de Coimbra é liderada pela Coligação Avançar Coimbra (presidente e quatro vereadores). A Coligação Juntos Somos Coimbra – (PPD/PSD, CDS-PP, IL, NC, PPM, VP e MPT) tem igualmente cinco vereadores e o Chega tem um.

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

08 de janeiro

PSD apela ao PS para cumprir acordo sobre lideranças das CCDR
08 de janeiro

Câmara de Coimbra vota na sexta-feira orçamento de 260 milhões de euros
08 de janeiro

Ex-futebolista João Tomás confirma em doutoramento dificuldades da transição para sénior
08 de janeiro

Dois meses de obras vão condicionar Estrada da Beira em Miranda do Corvo

Coimbra

Coimbra
08 de janeiro às 21h00

Câmara de Coimbra vota na sexta-feira orçamento de 260 milhões de euros

0 comentário(s)
CoimbraSem categoria
08 de janeiro às 18h29

Governo admite renovar compensação financeira à Metro Mondego em 2029

0 comentário(s)
CoimbraNacional
08 de janeiro às 17h34

André Pestana responsabiliza em Coimbra PS e PSD pelas mortes por demora no socorro (C/FOTOS)

0 comentário(s)