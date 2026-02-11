diario as beiras
Coimbra

Câmara de Coimbra vai evacuar perto de três mil pessoas face às cheias

10 de fevereiro de 2026 às 22 h37
Fotografia | DR

A Câmara Municipal de Coimbra anunciou há minutos, numa conferência de imprensa convocada de urgência para a sede da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), que iria evacuar durante a noite e madrugada perto de três mil pessoas face às cheias e à elevada precipitação que se sente no concelho.

A autarca de Coimbra, Ana Abrunhosa, revelou quais a localidades afetadas.

“Temos sete zonas de evacuação, mas há maior risco de cheias em algumas. Vamos evacuar as zonas da Conraria e Cabouco, São Martinho do Bispo, Ribeira de Frades, Ameal e Arzila. Globalmente, estamos a falar de 2.800 a 3.000 pessoas. A experiência diz-nos que só 25% da população é que utiliza estas zonas de apoio à população”, afirmou a presidente de câmara, garantindo que todos os meios estão operacionais para realizar esta evacuação.

Autoria de:

António Cerca Martins

