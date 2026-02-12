Usar o corredor A8/A17/A25 como principal alternativa ao corte total da Autoestrada 1 (A1) entre Coimbra Norte e Coimbra Sul é a recomendação dada pela Câmara Municipal de Coimbra em comunicado. A autarquia desaconselha também a utilização do IC2 como corredor estruturante de atravessamento nacional.

No documento enviado ao DIÁRIO AS BEIRAS, a Câmara Municipal de Coimbra “recomenda a utilização do corredor A8/A17/A25 como principal alternativa ao corte total da Autoestrada 1 (A1) entre Coimbra Norte e Coimbra Sul, determinado na quarta-feira, pouco depois das 18h00, após a rutura de um dique do rio Mondego, nos Casais, e o consequente abatimento da via ao quilómetro 191”.

“Embora o IC2 constitua igualmente uma solução possível, a autarquia desaconselha a sua utilização como corredor estruturante de atravessamento nacional, remetendo-a para deslocações intermédias entre Aveiro e Pombal, sobretudo nas horas de ponta, o que já esta manhã se traduziu em elevado volume de tráfego”, destaca a autarquia.

O município “recomenda ainda a utilização de sistemas de navegação GPS atualizados, onde já se encontram integradas as informações relativas aos cortes e percursos alternativos”.

Desvios para atravessamento nacional

Para o tráfego proveniente de sul de Pombal com destino a norte de Aveiro, recomenda-se a saída em Pombal para o IC8, seguindo pela A17 até Aveiro e retomando a A1 através da A25, no nó de Aveiro Norte. No sentido inverso, o percurso deverá ser idêntico.

Desvios para trânsito proveniente do Pinhal Interior

O tráfego proveniente da A13 ou do IC8 (Castelo Branco) deverá optar prioritariamente pelo IC8 na zona do Avelar em direção a Pombal, entrando na A17 no nó do Louriçal e seguindo até Aveiro, com ligação à A1 pela A25, evitando a aproximação à área urbana de Coimbra.

Para trânsito proveniente de zonas a sul do concelho de Penela, recomenda-se evitar a transferência da A13 para Coimbra, seja em direção a Ceira, seja em direção à A1 através da A13-1, a partir de Almalaguês, prevenindo constrangimentos no atravessamento urbano da cidade.

Desvios para trânsito proveniente da A25 para sul

No caso do trânsito proveniente da A25 com destino a sul de Pombal, deve evitar-se o IP3 em direção a Coimbra. A recomendação é manter a circulação na A25 até Aveiro, seguir pela A17 até ao Louriçal e aceder à A1 através do IC8.

Utilização do IC2 recomendada apenas para deslocações entre Aveiro e Pombal

O IC2 deverá ser considerado apenas para deslocações com destino intermédio entre Aveiro e Pombal, não sendo recomendado como corredor estruturante de atravessamento nacional, sobretudo nas horas de ponta.

Esta manhã registaram-se vários quilómetros de fila nas vias urbanas e acessos à cidade de Coimbra, já habitualmente pressionados, devido à utilização como desvio da autoestrada e a constrangimentos adicionais em algumas estradas nacionais afetadas por inundações.