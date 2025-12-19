A Câmara de Coimbra propõe a redução de 63 postos de trabalho para 2026 face ao presente ano, com maiores cortes a acontecer nos departamentos de espaço público, ambiente e sustentabilidade e no de educação e saúde.

A proposta, que será discutida na reunião do executivo municipal de segunda-feira, aponta para uma diminuição de 63 postos de trabalho no mapa de pessoal, instrumento de planeamento de gestão de recursos humanos da Câmara de Coimbra, de acordo com a proposta a que a agência Lusa teve acesso.

A proposta do executivo liderado pela coligação Avançar Coimbra (PS/Livre/PAN) leva a que o mapa de pessoal passe de 2.575 postos de trabalho previstos em 2025 para 2.512 em 2026, uma redução de cerca de 2,45%.

As alterações têm em conta a previsão de trabalhadores necessários para os vários serviços, as necessidades identificadas pelos dirigentes, os postos não ocupados em 2025 e “a preocupação em evitar o aumento da despesa, limitando, sempre que possível, a admissão de novos trabalhadores à luz de uma política de aproveitamento de recursos humanos disponíveis”, afirma o documento técnico.

Os departamentos com maior redução de postos de trabalho são o Departamento de Ambiente e Sustentabilidade (corte de 17, 12 dos quais associados à higiene urbana), Departamento de Saúde e Educação (11) e Departamento de Espaço Público (nove, seis dos quais associados à higiene urbana).

Os departamentos de Edifícios e Equipamentos Municipais (sete) e Cultura e Turismo (sete) também são dos que sofrem uma diminuição mais acentuada, dentro das unidades orgânicas municipais.

Em sentido inverso, encontra-se apenas a Polícia Municipal, com o aumento de cinco postos de trabalho, sendo o único departamento, que regista aumentos no quadro de pessoal previsto para 2026.

De acordo com o documento consultado pela Lusa, a redução centra-se sobretudo na diminuição de postos de trabalho de assistentes operacionais (41), seguindo-se técnicos superiores (13) e assistentes técnicos (12).

O atual executivo é liderado pela coligação Avançar Coimbra, que conta com cinco vereadores, o mesmo número da coligação Juntos Somos Coimbra (PSD/IL/Nós, Cidadãos!/CDS-PP/PPM/MPT/Volt), num executivo de 11 elementos que tem ainda uma vereadora do Chega.