Câmara de Coimbra quer construir arena multiusos na margem esquerda

A Câmara de Coimbra quer avançar com a construção de uma arena multiusos na margem esquerda, na zona onde atualmente estão os Transportes Urbanos de Coimbra, afirmou hoje o vereador Ricardo Lino.

A intenção da construção da arena está associada à criação de uma candidatura de Portugal para organizar as Universíadas de 2033, com Coimbra como cidade anfitriã, que recebeu na terça-feira uma delegação da Federação Internacional do Desporto Universitário (FISU).

No âmbito da potencial candidatura, está prevista a reorganização da Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física, com a criação de um edifício novo central, assim como a construção de uma arena multiusos com capacidade de sete mil lugares sentados para eventos desportivos, disse à agência Lusa o vereador com a pasta do desporto, Ricardo Lino, aclarando que, para eventos culturais, a arena deverá ter o dobro da capacidade.

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