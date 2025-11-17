diario as beiras
Coimbra

Câmara de Coimbra quer avançar com modernização administrativa em 2026

17 de novembro às 12 h46
0 comentário(s)

A Câmara de Coimbra quer avançar com a modernização administrativa do município já em 2026, assumindo-o como um dos projetos pioneiros do novo executivo, afirmou hoje o vereador com aquela pasta.

“Temos falado dentro do executivo, com seriedade, sobre ser um dos projetos pioneiros e uma das primeiras iniciativas a tomar no próximo ano”, afirmou o vereador Miguel Antunes, eleito pela coligação Avançar Coimbra (PS/Livre/PAN).

O vereador, que falava em reunião do executivo, assumiu que a modernização administrativa “é uma grande preocupação” da Câmara de Coimbra.

