diario as beiras
Coimbra

Câmara de Coimbra promete melhorar condições de trabalho de funcionários

09 de janeiro de 2026 às 19 h35
Arquivo

A presidente da Câmara de Coimbra, Ana Abrunhosa, prometeu hoje melhorar as condições de trabalho dos funcionários, entre eles do Arquivo, indicando que na próxima semana entra em funcionamento um projeto-piloto.

“Uma das coisas que penso que terá também preocupado todos os executivos, mas que pessoalmente me chocou, foi perceber as condições de trabalho que muitos trabalhadores da Câmara Municipal de Coimbra têm. Têm condições de trabalho que não se usam há 50 anos e isso é fator de preocupação”, afirmou, na reunião de hoje do executivo municipal.

Segundo Ana Abrunhosa, as condições de trabalho podem ser melhoradas com a realizando obras e compra de equipamento, adiantando que a autarquia está já a intervir.

Agência Lusa

