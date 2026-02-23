diario as beiras
Coimbra

Câmara de Coimbra previa entregar parte da Estação Nova a Critical Software e Airbus

23 de fevereiro de 2026 às 17 h17
A Câmara de Coimbra aprovou hoje a subconcessão pela Infraestruturas de Portugal da Estação Nova ao município, que previa entregar parte de edifício a projeto da Critical Software e Airbus, mas referência a empresas acabou a ser retirada.

A subconcessão por parte da Infraestruturas de Portugal (IP) ao município envolve uma área de 5.000 metros quadrados, que integra a Estação Nova (Coimbra-A), por um período de 50 anos, com a autarquia a prever um projeto de reabilitação e transformação do espaço de cerca de 16 milhões de euros de investimento, ao longo de sete anos.

A primeira fase do projeto, que não teve até ao momento qualquer discussão pública, contemplava a reabilitação da ala poente do edifício existente (400 metros quadrados distribuídos por dois pisos) e criação de um ‘hub’, que a Câmara de Coimbra propunha destinar à Agência Municipal para o Investimento e Inovação – GoCoimbra.

