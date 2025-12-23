A Câmara de Coimbra lançou um concurso público limitado por prévia qualificação para a elaboração dos projetos de arquitetura e especialidades do futuro Palácio da Justiça da cidade. O procedimento foi publicado no Jornal Oficial da União Europeia no dia 19 de dezembro e tem um valor base de 800 mil euros, acrescido de IVA, a que acresce o valor da revisão do projeto, totalizando 1,07 milhões de euros. O município avança com o financiamento desta fase (cerca de um milhão de euros) sendo posteriormente ressarcido pelo Ministério da Justiça

A decisão de avançar com a construção de um novo edifício resulta da identificação de deficiências de espaço e de funcionalidade nos atuais edifícios afetos às instâncias judiciais de Coimbra, cuja resolução se revelou de difícil concretização”, refere o Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça (IGFEJ).

Deste modo, tornou-se necessário reinstalar e concentrar as diversas valências judiciais num edifício de raiz, mais adequado às necessidades do sistema judicial e às condições de trabalho dos respetivos serviços.

