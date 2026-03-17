Câmara de Coimbra fará trabalhos de limpeza na estátua de D. Dinis vandalizada
A Câmara de Coimbra vai realizar trabalhos de limpeza na estátua de D. Dinis, monumento nacional, localizado na Alta Universitária, após a peça ter sido vandalizada na noite/madrugada de domingo para segunda-feira.
A intervenção para limpar as inscrições em vermelho, na base da estátua, será realizada pela autarquia, que aguarda a “receção de proposta técnico-financeira” e a indicação de quando uma equipa se poderá deslocar ao local para realizar o trabalho.
Em resposta escrita à agência Lusa, a Câmara de Coimbra afirma desconhecer “as motivações subjacentes ao incidente danoso sobre o seu património público classificado”.
