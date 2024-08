Câmara de Coimbra delibera apoios para várias entidades

A Câmara de Coimbra aprovou ontem um conjunto de apoios a diversas entidades, nomeadamente culturais, desportivas e juvenis.

Para a Cultura, o município deliberou um apoio de 25 mil euros a distribuir por oito organizações: Boppin’ Coimbra, Caixa Negra, CoDança, Grupo Folclórico e Etnográfico de Arzila, Fan Farra, Grémio Operário, OpuSpiritum Ensemble e Tuna Académica.

Para a Boppin’ Coimbra, a Câmara apoia com cinco mil euros a realização do festival “Action Packed #4”, que vai decorrer de 19 a 22 de setembro, na Oficina Municipal do Teatro (OMT). Trata-se de um festival centrado na música rockabilly e estilos musicais congéneres, unindo a música ao estilo de vida dos anos 50.

Também com cinco mil euros, a autarquia contemplou a A Caixa Negra – Círculo de Iniciação Teatral da Academia de Coimbra para a realização do Curso de Iniciação Teatral – Edição 2024/2025.

O Grémio receberá três mil euros para a realização da iniciativa “Travessias: Residência Artístico-Literária na Cidade do Conhecimento”, de 02 de setembro a 15 de outubro.

O Grupo Folclórico e Etnográfico de Arzila vai receber apoio municipal para organizar um espetáculo interdisciplinar de cruzamento cultural entre várias linguagens no Convento São Francisco (CSF). Para tal, a Câmara vai atribuir um apoio financeiro de dois mil euros e a isenção de taxas de utilização do CSF, calculadas em 6.240,90 euros.

Por sua vez, a Fan Farra Académica de Coimbra vai receber o montante de 1.500 euros.

Foi igualmente aprovado o apoio de mil euros à OpuSpiritum Ensemble – Associação Cultural para a realização da Iª Oficina Atelier Multidisciplinar “Dancemos no Mundo”.

A Tuna Académica da Universidade de Coimbra vai receber mil euros para a realização da Masterclasse e Concerto da Big Band Rags, da TAUC, com Ricardo Toscano, que vai acontecer em dezembro.

Na área da dança, foi aprovado um apoio de 750 euros à CoDança – Associação Cultural, de modo a dotar esta entidade de condições para a realização do Curso Intensivo de Dança “Regresso às Aulas 2024/25”.

A Associação de Estudantes do Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra, Federação Nacional de Estudos Europeus, Finance Club of Portugal, Molecular, Physis e Tuna Académica da Universidade de Coimbra vão receber 6.500 euros, no quadro do Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo Juvenil, no âmbito das ajudas à atividade pontual.

A Câmara vai também apoiar com três mil euros a Associação Os Vicentinos, para recuperação de uma cobertura e isentar de taxas devidas por ocupação de espaço público, no valor de 1.200 euros, e a Associação Académica de Coimbra – Organismo Autónomo de Futebol (AAC/OAF), que está a tentar chamar adeptos aos jogos da Briosa através de uma ‘fan zone’, com animação para todas as idades.