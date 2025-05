Câmara de Coimbra cria parque de lazer em descampado junto à Guarda Inglesa

A Câmara de Coimbra está a criar um parque de lazer e prática desportiva num descampado que era utilizado para o lixo dos carros do cortejo da Queima, num projeto que não foi debatido em reunião do executivo.

O descampado, situado junto à Guarda Inglesa e à ciclovia que acompanha o rio Mondego, na margem esquerda, era um terreno municipal “degradado, abandonado durante anos, apenas utilizado para reposição do lixo dos carros alegóricos dos cortejos da Queima das Fitas”, disse à agência Lusa fonte oficial da Câmara de Coimbra, em resposta escrita.

A intervenção, que começou no início de 2025, pretende criar “um parque urbano de utilização livre, com foco na prática desportiva e na promoção do bem-estar físico”, contemplando uma pista de corta-mato e equipamentos de manutenção, referiu.

“Trata-se de um espaço aberto, que permitirá à população usufruir de uma nova infraestrutura vocacionada para o lazer ativo e o desporto informal”, aclarou o município.

Questionada pela agência Lusa sobre o porquê de o projeto não ter sido debatido em reunião do executivo ou com a sociedade, a Câmara de Coimbra entendeu que a valorização de um terreno municipal que estava sem uso definido “para fins de lazer e de desporto não carecia de debate alargado”.

“O objetivo foi dar resposta a uma necessidade clara, transformando um espaço desaproveitado num equipamento útil e acessível à população”, acrescentou.

Sobre o facto de não estarem a ser plantadas árvores naquela intervenção, o município assegurou que a plantação de árvores será feita “numa fase posterior” do projeto.

“Estão igualmente previstas outras medidas mitigadoras dos efeitos do calor, em linha com as boas práticas associadas à promoção da atividade física em meio urbano”, afirmou.

Em resposta à agência Lusa, a Câmara de Coimbra disse ainda que a intervenção respeita “integralmente as características naturais do terreno, o qual está localizado em zona sujeita a condicionantes associadas a leito de cheia”.

“Por esse motivo, optou-se por utilizar materiais e soluções facilmente adaptáveis ou relocalizáveis, evitando qualquer impermeabilização permanente do solo”, acrescentou.

O parque deverá estar concluído e funcional no mês de junho, explicou.