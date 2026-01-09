diario as beiras
Coimbra

Câmara de Coimbra aprova proposta de orçamento de 260 milhões de euros para 2026

09 de janeiro de 2026 às 19 h34
DB/Pedro Filipe Ramos

A Câmara de Coimbra aprovou hoje, por maioria, a proposta de orçamento municipal para 2026 que ronda os 260 milhões de euros (ME), crescendo cerca de 11 ME comparativamente com o ano anterior.

A proposta que pretende afirmar o concelho a “nível nacional e internacional” foi aprovada hoje, à tarde, em reunião do executivo, contando com os votos a favor da coligação Avançar Coimbra (PS/Livre/PAN), do Chega e as abstenções da Coligação Juntos Somos Coimbra (PPD-PSD/CDS-PP/IL/NC/PPM/VP/MPT).

De acordo com a presidente da Câmara de Coimbra, Ana Abrunhosa, este é um documento estratégico e de continuidade, mas também de incerteza.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (10/11/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

