A Câmara de Coimbra aprovou hoje, por maioria, a proposta de orçamento municipal para 2026 que ronda os 260 milhões de euros (ME), crescendo cerca de 11 ME comparativamente com o ano anterior.

A proposta que pretende afirmar o concelho a “nível nacional e internacional” foi aprovada hoje, à tarde, em reunião do executivo, contando com os votos a favor da coligação Avançar Coimbra (PS/Livre/PAN), do Chega e as abstenções da Coligação Juntos Somos Coimbra (PPD-PSD/CDS-PP/IL/NC/PPM/VP/MPT).

De acordo com a presidente da Câmara de Coimbra, Ana Abrunhosa, este é um documento estratégico e de continuidade, mas também de incerteza.

