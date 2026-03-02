diario as beiras
Coimbra

Câmara de Coimbra anula concurso de programador para Convento São Francisco

02 de março de 2026 às 16 h32
DR

A Câmara de Coimbra anulou o concurso público de programador para o Convento São Francisco, que tinha como proposta a atribuição do cargo a Mickael de Oliveira, alegando falta de dinheiro para justificar a decisão.

A vereadora com a pasta da cultura, Margarida Mendes da Silva, afirmou hoje que o município decidiu revogar o concurso público, cujo júri tinha proposto, por unanimidade, atribuir o cargo de programador do Convento São Francisco (CSF) ao antigo diretor do Teatro Oficina de Guimarães, Mickael de Oliveira.

Na reunião do executivo de hoje, Margarida Mendes da Silva citou parte da ata de revogação da decisão de contratar do concurso público, assinada pela presidente da Câmara de Coimbra, Ana Abrunhosa (PS/Livre/PAN), que justifica a decisão por falta de dinheiro para cumprimento do contrato, que era de 36 mil euros por ano (108 mil euros para os três anos previstos).

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (03/03/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

