Coimbra

Câmara de Coimbra abre concurso para projeto de arquitetura do novo Palácio da Justiça

09 de dezembro de 2025 às 22 h28
DR

A Câmara de Coimbra aprovou hoje a abertura de um concurso público internacional para a aquisição de serviços para a elaboração dos projetos de arquitetura e especialidades do novo edifício do Palácio da Justiça de Coimbra.

A proposta de abertura de procedimento do concurso limitado por prévia qualificação foi aprovada por unanimidade, na reunião do executivo municipal, que decorreu durante a tarde.

“Hoje é um dia bom, damos um passo importante para Coimbra”, destacou a presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Ana Abrunhosa, eleita pela coligação PS/Livre/PAN, que recordou que este é um dossier que herdou do anterior executivo.

Segundo a autarquia conimbricense, trata-se de “um passo decisivo na concretização de uma infraestrutura há muito reclamada pela cidade”, que se enquadrada no contrato interadministrativo de delegação de competências e colaboração celebrado entre o Município e o Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça (IGFEJ).

O procedimento representa um investimento base de 800 mil euros (mais IVA), a que acresce o valor da revisão do projeto, totalizando 1,07 milhões de euros.

A despesa “será inicialmente suportada pela autarquia”, com reembolso futuro por parte do IGFEJ, nos termos do acordo celebrado.

O concurso, que será publicitado no Diário da República e no Jornal Oficial da União Europeia, estabelece um prazo global de 330 dias para a entrega do projeto: 120 dias para o estudo prévio, 210 dias para o projeto de execução, a que acresce a revisão técnica, da responsabilidade do IGFEJ. Está também prevista a prestação de assistência técnica durante a execução da obra.

O projeto do novo Palácio da Justiça de Coimbra deverá “incluir um conjunto extenso e rigoroso de componentes, como estudo geológico-geotécnico, levantamento topográfico, projetos de estabilidade, redes prediais, águas pluviais, energia, telecomunicações, segurança contra incêndios, AVAC [aquecimento, ventilação e ar condicionado], eficiência energética, automatização e controlo de edifícios, condicionamento acústico, planos de segurança e saúde, gestão de resíduos e acompanhamento arqueológico, entre outros”.

À agência Lusa, o juiz presidente do Tribunal Judicial da Comarca de Coimbra, Carlos Oliveira, mostrou-se satisfeito por “estar finalmente em curso o processo que desembocará na construção do novo Palácio da Justiça de Coimbra”.

“Deixo o meu agradecimento pelo cumprimento do compromisso assumido pelo anterior presidente da Câmara de Coimbra e pela atual presidente. A Comarca acompanhará com atenção a execução do projeto”, concluiu.

Autoria de:

Agência Lusa

09 de dezembro às 18h03

ULS de Coimbra com mais de 5.000 atendimentos nas urgências na última semana

09 de dezembro às 13h13

Desalojados de edifício da Baixa de Coimbra mantêm-se em alojamento provisório

