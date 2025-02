Câmara de Cantanhede quer estratégias para fortalecer setor agrícola

A Câmara de Cantanhede quer definir estratégias que fortaleçam o setor agrícola através da cooperação, do investimento e da fixação de jovens agricultores, de forma a promover o desenvolvimento sustentável e a coesão territorial.

Na última reunião do executivo camarário foi aprovado o regulamento do Conselho Municipal de Agricultura de Cantanhede (CMAC), que é considerado fundamental para a fase de mudança que vive este setor.

“É uma ferramenta essencial para provocar essa transformação, para promover o desenvolvimento agrícola e a valorização do setor”, considerou o vereador responsável pelo pelouro dos Recursos Naturais, Desenvolvimento Agrícola e Florestal, Adérito Machado.

Segundo a autarquia, o CMAC “pretende estimular a reflexão e o debate, promover a troca de conhecimento e facilitar a articulação, coordenação, informação e cooperação entre entidades que atuam ou estão envolvidas nas atividades do setor primário no concelho de Cantanhede”.

“Após ser feita uma análise, a ideia é identificar linhas estratégicas para potenciais investimentos que possam aprimorar as dinâmicas económicas, bem como otimizar e valorizar os produtos e subprodutos das explorações presentes no território”, sublinhou.

Entre as várias frentes de trabalho estão a procura de “soluções para os desafios na gestão de explorações agrícolas e pecuárias” e a promoção de “boas práticas em saúde animal, sustentabilidade e preservação ambiental”.

O executivo pretende também “estimular a discussão sobre aproveitamentos hidroagrícolas, simplificar processos de licenciamento e contribuir para o aprofundamento do conhecimento da situação do setor primário na área do concelho, através da consulta e partilha de informação entre todas as entidades que o compõem”.